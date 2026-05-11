“Deniz&Mavi&Huzur” Sergisi Başlıyor Birbirinden kıymetli sergilere ev sahipli yapmaya devam eden Pendik Belediyesi bu kez “Deniz&Mavi&Huzur” resim sergisini Atatürk Kültür Merkezi’nde konuk ediyor. Pendik Halk Eğitim Merkezi Bünyesindeki kursiyerlere ait eserlerden oluşan resim sergisi sanatseverleri görsel bir yolculuk sunacak. Sergi 15 Mayıs Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak. Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 11 Mayıs Pazartesi

Saat: 11.00

