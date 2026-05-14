  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...

Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...

Trendyol Süper Lig'in son haftası, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı yarın oynanacak. Maçın sonucuna göre lige veda eden son takım belli olacak. İşte takımların puan durumu...

Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...
Yayınlanma:

Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...

Trendyol Süper Lig'in son haftası, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı yarın oynanacak. Maçın sonucuna göre lige veda eden son takım belli olacak. İşte takımların puan durumu...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası, Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasındaki maçla başlayacak. Maç, yarın saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...

Galatasaray şampiyonluğunu garantilerken, Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Beşiktaş dördüncü sırada yer aldı.
Küme düşecek son takım ise Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa veya Eyüpspor'dan biri olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın geçen hafta şampiyonluğu garantilediği ligde Fenerbahçe'nin sezonu ikinci, Trabzonspor'un üçüncü, Beşiktaş'ın da dördüncü tamamlaması kesinleşti.

Süper Lig'de 55 puanı olan Göztepe ile 54 puana sahip RAMS Başakşehir, beşincilik için mücadele edecek.

Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...

KÜME DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLACAK

Fatih Karagümrük ve Kayserispor'un geçen hafta oynanan maçların ardından küme düştüğü lige veda edecek 3. takım da son haftada belli olacak.

Karşılaşmaların sonucuna göre 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanı bulunan Gençlerbirliği ile 32'şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor'dan biri 1. Lig'e düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

16 Mayıs Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17 Mayıs Pazar:

17.00 Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara)

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...

Sebebi bir yıl sonra ortaya çıktı: Macron'u dünyaya rezil eden tokadın sebebi bakın neymiş?Sebebi bir yıl sonra ortaya çıktı: Macron'u dünyaya rezil eden tokadın sebebi bakın neymiş?

Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?Altın fiyatları bir düşüp bir yükseliyor? Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Adana ve Diyarbakır illerine operasyon: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!Adana ve Diyarbakır illerine operasyon: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Süper Lig'de sürpriz gelişme: Bu haftaki maçları iki kadın hakem yönetecek
Süper Lig'de sürpriz gelişme: Bu haftaki maçları iki kadın hakem yönetecek
Galatasaray Icardi'yi gözden çıkardı: 2 forvet transferi için çalışmalara başladı!
Galatasaray Icardi'yi gözden çıkardı: 2 forvet transferi için çalışmalara başladı!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay açıklama: Faturasını kimse bana kesemez...
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay açıklama: Faturasını kimse bana kesemez...
Aziz Yıldırım'ı böyle ağlattılar: O sözleri duyunca duygularını gizleyemedi
Aziz Yıldırım'ı böyle ağlattılar: O sözleri duyunca duygularını gizleyemedi
Aziz Yıldırım kolları sıvadı: Kampanya sloganı belli oldu!
Aziz Yıldırım kolları sıvadı: Kampanya sloganı belli oldu!
Süper Lig'de 33. haftanın programı: Hangi takımlar küme düşebilir?
Süper Lig'de 33. haftanın programı: Hangi takımlar küme düşebilir?
Aziz Yıldırım'dan başkanlık adaylığını ilan etmesinin ardından bomba açıklamalar peş peşe geldi!
Aziz Yıldırım'dan başkanlık adaylığını ilan etmesinin ardından bomba açıklamalar peş peşe geldi!