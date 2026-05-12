  3. Minik ressamların deniz hayalleri Tuzla’da sanatseverlerle buluştu

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından çocuklara denizcilik sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen 20. “Önüm Arkam Deniz, Sağım Solum Gemi” resim yarışmasının ödüllü eserleri, Tuzla’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde 9 Mayıs’ta kapılarını açan sergi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen minik yeteneklerin hayallerini deniz ve gemi temasıyla birleştiriyor.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara denizi, gemiyi ve gemi mühendisliği mesleğini tanıtmak, denizcilik sevgisini aşılamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla 2007 yılından bu yana geleneksel olarak “Çocuk ve Gemi” konulu resim yarışmasını düzenliyor. İstanbul genelinde başlayan yarışma, yıllar içerisinde gördüğü yoğun ilgi ve artan katılım sayesinde 2018 yılında ulusal boyuta taşındı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Yarışmaya bu yıl; İstanbul, İzmir, Sakarya, Manisa, Bursa ve Kars gibi pek çok ilden yoğun katılım sağlandı. Uzman jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan toplam 38 çalışma, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"DENİZİ ÇOCUKLARA SEVDİRMEK GÖREVİMİZ"

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi, ödül töreninde yaptığı açıklamada, Mavi Vatan bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Çelebi, “Denizi çocuklara sevdirmek bizim görevlerimizden biri. Önümüzdeki süreçte çocuk kitapları ve benzeri projelerle bu çalışmaları artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN İSİMLER

Yarışmada kategorilerine göre öne çıkan bazı isimler şunlar oldu:

  • 1. ve 2. Sınıflar Kategorisi: Birinci Ela Sömek (İzmir), İkinci Nehir Kavaloğlu (İstanbul), Üçüncü Asuman Yıldız Saday (Kars).
  • 3. ve 4. Sınıflar Kategorisi: Birinci Defne Güler (Sakarya), İkinci Leyla Gürdal (İzmir), Üçüncü Irmak Sular (Kars).
  • Ata Nutku Özel Ödülü: Saadettin Emir Keskin (Çanakkale) ve Zeynep Orhan (Hatay).

Kaynak:Bölge Gündem Haber

