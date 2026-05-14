Adana ve Diyarbakır illerine operasyon: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Bu operasyonların birinde gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.

Adana ve Diyarbakır merkezli çok sayıda ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu tacirliği, rüşvet ve kara para aklama operasyonları düzenlendi. Bu operasyonların birinde gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde 200 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz." dedi.

Haberin Devamı

BİR OPERASYON DA DİYARBAKIR MERKEZLİ

Bakan Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu tacirlerine de darbe vurulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek'in X paylaşımında, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve 'Gizli Soruşturmacı' yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 9 ilimizde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı önemli bir darbe indirilmiştir. Gizli Soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde; sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz." denildi.

Kaynak: Haber7

Tuzla’da 10 yıllık Menzil Sokak sorunu sona eriyor

Survivor yarışmacısının feci kaza sonucu bacağı ampute edildi: Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama!

Samsun Havza'yı vuran sel sonrası korkunç manzara!