Beşiktaş'a İtalyan teknik direktör: Vincenzo Italıano İstanbul'da...

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, son olarak Bologna'yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır.”

Siyah-beyazlı kulüp Italiano'nun saat 16.00 sularında İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN 5. İTALYAN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLUYOR

Vincenzo Italiano ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından, tecrübeli çalıştırıcı, 25 yıl sonra Beşiktaş'ı çalıştıracak ilk İtalyan teknik direktör olarak kayıtlara geçecek.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı kulübün geçmişinde görev yapmış İtalyan teknik adamlar şunlar:

Giuseppe Meazza (1948 - 1949): Dünya futbolunun ve İtalya'nın efsane ismi, Beşiktaş'ın tarihindeki ilk İtalyan teknik direktördür.

Sandro Puppo (1953 - 1954): Beşiktaş'ta ve aynı dönemde A Milli Takım'da da görev alan bir diğer İtalyan çalıştırıcıdır.

Leandro Remondini (1957 - 1958): 1950'li yılların sonunda siyah-beyazlı takımın kulübesinde yer almıştır.

Nevio Scala (2000 - 2001): Kulübün 2000'li yıllardaki ilk, toplamda ise son İtalyan teknik direktörüdür.

SON 4 YILDA KONFERANS LİGİ'NDE 2 FİNALİ VAR

Teknik direktörlüğe Vigontina takımında başlayan 48 yaşındaki Vincenzo Italiano, son olarak Bologna'da çalıştı.

Bologna ile 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmayı başaran Vincenzo Italiano, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşımıştı.

İtalyan antrenör kariyerinde Fiorentina, Spezia, Trapani ve Arzignano takımlarında da görev yaptı.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 3 büyük banka birleşiyor!

Uçakta korku dolu dakikalar: Powerbank alev aldı, yolcular panikledi!

Türkiye çığır açmaya devam ediyor: Çekya Türkiye'den BORA balistik füze sistemi aldığını açıkladı