Türkiye’ye kavurucu sıcaklık erken geldi: Yeni günde hava nasıl olacak? MGM’den uyarı…

Haziran ayının gelmesiyle beraber sıcaklıklar bir anda arttı. Yurt genelinde mevsim normalinin üzerinde seyreden bir sıcaklık oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, bazı bölgeleri özellikle de uyardı.

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Türkiye’ye kavurucu sıcaklık erken geldi: Yeni günde hava nasıl olacak? MGM’den uyarı…

Nisan ve Mayıs ayını soğuk geçiren Türkiye, bol yağış aldı. Bazı bölgelerde yağışlar dolu ve sağanak şeklinde oldu. Ancak Haziran’ın gelmesiyle beraber sıcaklık normal seyrinin üzerine çıktı. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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DENİZLİ’DE TERMOMETRE 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Temmuz ve Ağustos aylarında beklenen sıcaklık kendisini erken gösterdi. Kavurucu sıcaklıklar neticesinde Denizli’de termometrele 40 derece ölçtü. Asfaltın erimesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Eriyen yollara mıcır döken belediye, çözüm bulmaya çalıştı. Yerel halktan biri olan Murat Efe,

“Haziran ayının daha ilk haftasındayız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Neredeyse 40 dereceyi buluyor. Bu sıcakta asfaltta erimiş, asfaltın her yeri zift olmuş. Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor.”

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MGM’DEN SICAKLIK UYARISI

Mayıs ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sık sık vatandaşı sağanak ve sel baskınına karşı uyarmıştı. Ancak bu sefer sıcak hava dalgası yüzünden vatandaşların dikkat etmesi gerektiği aktarıldı.

Büyükşehirler başta olmak üzere pek çok il ve ilçede termometreler 40 dereceye dayanacak. Ankara: 29-32, İstanbul: 28-32 ve İzmir: 31-36 dereceleri görmesi bekleniyor. MGM, rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlı ile çocukların öğlen saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarsını tekrarladı.

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