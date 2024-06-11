Türkiye'nin maçı ne zaman? Türkiye, Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2024

Aldığı başarılı sonuçlarla grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek ve 14 Haziran Cumu günü başlayacak EURO 2024 finallerine katılmayı hak kazanan Türk milli takımın oynayacağı ilk maçı futbol severler "Türkiye'nin maçı ne zaman? Türkiye, Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? diye araştırmaya başladı. İşte Türk milli takımın ilk maçını oynayacağı gün ve diğer tüm detaylar.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yolculuğu başladı. Hazırlık maçları yapan milli takım EURO 2024 kapsamında ilk maçını komşu Gürcistan ile yapacak. Türkiye ikinci karşılaşmasına grubun favorisi olan Portekiz karşısında çıkarken grubun son karşılaşmasında ise Çekya ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçının ayrıntıları...

Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak.

Dortmund'da oynanacak karşılaşma 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2024 mücadeleleri TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM’IN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Ay-yıldızlı temsilcimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu’nda mücadele edecek.

F Grubu’nda Türkiye ile birlikte Portekiz, Gürcistan ve Çekya gibi takımlar bulunuyor.

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Grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Türkiye, F Grubu’nda ilk maçını 18 Haziran Salı Günü Gürcistan karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00’da oynanacak.

Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00’da karşı karşıya gelecek.