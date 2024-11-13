Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: ünlük bazda 947 bin 269 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 926 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 269 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 926 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 348 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 239 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 269 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 926 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca Türkiye dün 16 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı, 1195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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