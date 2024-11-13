O burç sahipleri sağlığınıza dikkat! Bugün burç yorumları neler? 13 kasım günlük burç yorumları

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Artık kişisel bir sorunu halının altına süpürmeyin, sevgili Koç. Duygusal Ay'ın, iyileştirici Chiron ile birleşmesiyle kendinizi savunmanız önem kazanıyor. Sizin için en doğru yol hangisi? Bunu en iyi siz bilirsiniz. Değişim başlatmak istiyorsanız ama ilk adımı atamıyorsanız arkadaş desteği faydalı olsa da profesyonel bir destek daha etkili olabilir. Bir terapist bulun, bir grup desteğine katılın veya size yardımcı olabilecek bir koçla çalışmayı deneyin.