Türkiye'den Ahmed Şara'ya net mesaj: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz

Son dakika haberleri: Türkiye'nin Suriye2de Esad rejimin sona ermesi ve Ahmed Şara'nın ülke yönetimini devralmasından sonra terör örgütleri PKK/YPG'nin ülkede faaliyetlerine son vererek ülke dışına çıkarılmasını beklerken, bu beklentisini son günlerde verilen mesajlarla beklentilerin biran öce gerçekleşmesini bekliyor.

TÜRKİYE SURİYE'DEN BİRAN ÖNCE HAREKET BEKLİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiğinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Konferansın "Şam için Yeni Şafak: Suriye'de Geçiş Süreci İçin Beklentiler" panelinde konuşan Fidan, Suriye geçiş hükümetine PKK/YPG ile ilgili çarpıcı bir çağrıda bulundu.

BAKAN FİDAN SURİYE'YE ÇAĞRI YAPTI

Zirve kapsamında birçok ülkenin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Bakan Fidan, son olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında bölgesel meselelere değinen Fidan, Şam yönetimine terör örgütü PKK/YPG ile mücadele konusunda Türkiye'ye destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'ŞAM'DAKİ ARKADAŞLARIMIZIN PKK/YPG'DEN KURTULMAMIZA YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Bakan Fidan, "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.

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Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok.

Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez.

Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun." dedi.

'HERHANGİ BİR ÜLKEDE YALNIZCA BİR YASAL SİLAHLI KUVVET OLMALIDIR'

Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası ve bölgesel toplumun taleplerine iyi yanıt verdiğini dile getirerek mevkidaşlarından ve diğer yetkililerden Suriye yönetimine ilişkin büyük şikayetler almadığını, bu kişilerin Suriye'nin aşması gereken zorlukların farkında olduğunu ifade etti.

Herhangi bir silahlı grubu tolere edemeyeceklerinin altını çizen Fidan, "Herhangi bir ülkede yalnızca bir yasal silahlı kuvvet olmalıdır." dedi.

Fidan, "Bölgeye kim hakim olacak? Türkler mi, İranlılar mı yoksa Araplar mı? Bence bunu geride bırakmalıyız. İşbirliği, saygı, dayanışma ve birbirimizin egemenliğine bağlılık kültürünü yerleştirmeliyiz. Bunun artık çok yakın olduğunu ve bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizim böyle bir tavrımız yoktu çünkü biz bölgemizde yaşananlardan önemli dersler çıkardık." diyerek sözlerini noktaladı.

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