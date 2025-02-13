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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Şerif karşıladı. Ziyaret öncesi Pakistan caddelerine asılan pankartlar ve Türk bayrakları dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret öncesi Pakistan caddelerine asılan pankartlar ve Türk bayrakları dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...

Yoğun diplomasi turuna devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'a geçti. Erdoğan, Endonezya'nın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

Türk ve Pakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Şerif karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...

HOŞ GELDİN ÜMMET'İN LİDERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da resmi törenle karşılandı. Ziyaret öncesi Pakistan caddelerine asılan pankartlar ve Türk bayrakları dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan ziyareti sırasında, “Pakistan’a hoş geldin, ümmetin lideri. İslam ülkeleri için birleşme zamanı!” yazılı pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...

''GAZZELİLER VATANINDAN KOPARILAMAZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılanmasının ardından temsili bir fidanı da dualar eşliğinde dikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...

Başbakanlık binasında Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katıldı.

İki ülke arasında birçok alanda 24 yeni anlaşmaya imza atıldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze vardı. ''Gazzeliler vatanından koparılmaz'' diyen Erdoğan, ''Bağımsız Filistin devleti için mücadelemizi sürdüreceğiz'' ifadelerini kullanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye çökme planına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Karşılama törenindeki afiş gündem oldu...


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Kaynak:AA

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