ÖSYM duyurdu: 2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını bugün saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2026 saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişebilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek.

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Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Üniversiteye kayıt yaptıracak adayların, yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversiteleri tarafından duyurulan tarihlere ve istenen belgelere göre işlem yapmaları gerekiyor.

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