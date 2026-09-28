Bakan Şimşek'ten son dakika fon açıklaması: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmaları ve piyasadaki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şimşek, reel sektörün korunmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, meşru yatırımcıların haklarının gözetildiğini ifade etti.

Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir.

Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi yönetiminin temel önceliklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır."

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Soruşturma sürecinin Adalet Bakanlığı ile eş güdümlü yürütüldüğünü belirten Şimşek, fon yatırımcılarının haklarının korunduğunu aktardı:

"Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Açıklamasının sonunda kamuoyuna da çağrıda bulunan Bakan Şimşek, süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların yapacağı açıklamaların takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Haber7