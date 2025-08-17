Türkiye Şampiyonları Hazırlık Maçında Karşı Karşıya Geliyor

  1. Anasayfa
Pendikspor U-19 Takımıyla Bursaspor U-19 takımı 21 Ağustos 2025 Perşembe günü Pendik Bld. Çamlık Stadında saat 16.30 da yeni sezon öncesi oynayacakları hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler.

Yayınlanma:

2024-2025 sezonunu TFF U-17 Bölgesel Gelişim Ligini Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayan Pendikspor ile TFF U-19 Elit B ligini ve TFF U-17 Elit A ligini Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayan Bursaspor'un U-19 takımları 2025-2026 sezonu hazırlıklarını en iyi şekilde tamamlayıp geçen sezon ki başarılarını devam ettirmek için var gücüyle çalışırken sezona başlamadan önce birçok rakipleriyle hazırlık maçlarında karşı karşıya gelerek takım kadrolarını yeni sezon öncesi şekillendirmeye çalışıyor.

21 Ağustos 2025 Perşembe günü Pendik Bld Çamlık Stadında Pendikspor U-19 ile Bursaspor U-19 takımları arasında oynanacak hazırlık maçını Pendik Kaymakamı Sayın Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Sayın Ahmet Cin'in de tribünden izlemesi bekleniyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

