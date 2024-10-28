Akaryakıtta son durum ne? 28 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları

Ülke çapındaki akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası para birimlerindeki değişiklikler tarafından etkilenir. 28 Ekim 2024'te İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?



28 Ekim 2024 Pazartesi gününe ait güncel benzin fiyatları aşağıdaki yer alıyor.

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28 Ekim AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,87 TL

Motorin litre fiyatı: 42,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,72 TL

Motorin litre fiyatı: 42,68 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,27 TL

Motorin litre fiyatı: 43,26 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,71 TL

Motorin litre fiyatı: 43,75 TL

LPG litre fiyatı: 25.03 TL