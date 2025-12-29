500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri başladı: İşte ilk hak sahipleri!

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konut için çekilen kuralarda hak sahipleri belli olmaya başladı...

500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci Adıyaman’da başladı. İlk çekilişte 5 bin hak sahibi belirlendi. Kura çekimi yarın Şırnak'ta devam edecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin ilki Adıyaman’da gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde başlatılan kura sürecinde, Adıyaman’da 5 bin kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.

Hak sahipliği kura çekimleri, depremden etkilenen iller öncelikli olacak şekilde planlandı. Buna göre kura çekimleri 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak’ta Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da yapılacak. Kura süreci, TOKİ tarafından açıklanacak yeni takvimle diğer illerde de sürdürülecek.

Proje kapsamında depremden etkilenen illerde inşa edilmesi planlanan sosyal konut sayıları da açıklandı. Buna göre Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990 ve Kilis’te 1 bin 170 sosyal konut inşa edilecek.

