Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu belli oldu! ASAL Araştırma vatandaşa sorarak belirledi

Son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar, vatandaşların yaşam maliyetini etkileyen faktörlerin başında geliyor.

Bu faktörler arasında akaryakıt fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve gıda fiyatlarında yükselişe neden oluyor.

Hükümet, bu duruma yanıt olarak çeşitli düzenlemeler yaparak halkın refah seviyesini artırmak için çaba gösterse da fiyatlar maalesef bir türlü düşmüyor.

ASAL Araştırma da bu bağlamda bir anket gerçekleştirerek “Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?” sorusunu vatandaşlara yöneltti.

Ankete 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi katılırken Ocak ayında 26 ilde yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 29,1’i 'Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış’ı, yüzde 14,3’ü ise 'Kira ve konut fiyatlarındaki artış’ı en önemli sorun olarak belirtti.

Ankette belirtilen diğer sorunlar ve oranları şu şekildedir:

Yüzde 9,5 Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği,

Yüzde 8,7 İşsizlik,

Yüzde 8,4 Elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki yükseklik,

Yüzde 7,1 Enflasyonun yüksekliği,

Yüzde 6,5 Vergi oranlarının yüksekliği,

Yüzde 5,6 Faizlerin yüksekliği,

Yüzde 3,5 Eğitimsizlik,

Yüzde 3,0 Kamusa israf,

Yüzde 2,3 Sosyal eşitsizlik,

Yüzde 2,0 Cari açık.