Altında 4 ayın en sert düşüşü yaşanıyor: Uzmanlardan kritik uyarı! Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

Altında 4 ayın en sert düşüşü yaşanıyor: Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını aşağı çekiyor. Gram altın 6 bin 405 TL seviyesine gerilerken, ons altın 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez 4 bin doların altına sarktı. Peki bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

1 8 Küresel piyasalarda ons altında yaşanan şok düşüşler iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. Dünkü işlemlerde altının gram fiyatı yüzde 2,65 geriledi ve 6.420 TL'den kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 07:40 itibarıyla gram altın 6.405 TL'den güne başladı. Altın, en düşük 6.369 TL'yi de test etti. 2 8 Bu arada gram fiyatında haftalık düşüş yüzde 3,35 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu görünümün korunması halinde gramda 1 Haziran haftasından itibaren en sert haftalık gerileme de gerçekleşmiş olacak. 3 8 "TEKNİK OLARAK ZAYIF BİR BÖLGEDE" Analistler, gram fiyatında 6.470 TL-6.430 TL bandının önemli bir destek bölgesi olduğunu ancak son düşüşte fiyatların bu bandın altına geldiğini ve yaklaşık son 4 ayın en hızlı haftalık kaybının söz konusu olabileceğini belirtiyor. 4 8 Gram altının son dönemde orta ve uzun vadeli ortalamaların gerisinde kaldığına dikkat çeken analistler “200 günlük ortalama 6.765 TL ve 50 günlük ortalama 6.740 TL seviyesinde bulunuyor. Teknik olarak da altın fiyatları zayıf bir bölgede" uyarısında bulunuyor. 5 8 YENİ DESTEK SEVİYESİ 6.330 TL Gram fiyatının yeniden 6.430 TL'nin üzerinde çıkmasının önemine değinen analistler, "Bu da ons tarafındaki toparlanma ile mümkün olabilir. Gram fiyatında bir sonraki destek ise 6.330 TL'de kendini gösteriyor” görüşünü dile getiriyor. 6 8 Küresel piyasalarda son yaşan türbülansta ABD tahvil faizlerinin düşmesinin ve dolar endeksinin ılımlı görünümünü korumasının şu anda ons altın için iyi haber olduğunu da belirten analistler “Petrol ve FED baskısı ise ons tarafında yükselişi frenliyor" değerlendirmesinde bulunuyor. 7 8 ONS ALTIN 4.000 DOLARIN ALTINA SARKTI Bu arada küresel piyasalarda altının ons fiyatı, 29 Temmuz sonrası dönemde ilk defa bugün 4.000 doların altına sarktı. 3.986 dolara kadar gerileyen ons altın, TSİ 07:40 itibarıyla 4.005 dolar yakın denge arayışını sürdürdü. 8 8 Petrol fiyatlarının 115 dolara yaklaşması, yüksek enflasyon-yüksek faiz endişeleri ve teknoloji hisselerindeki sert kayıpların ardından piyasalarda nakde dönüş işlemlerinin hızlanması, ons fiyatını düşüren sebepler arasında öne çıkıyor. Eylülde yüzde 6,57 değer kaybı yaşayan ons altında, ekim ayındaki gerileme de yüzde 3,69'a ulaştı.



