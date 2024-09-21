Türk iş insanı Ukrayna yatırımı zorla elinden alındı

Türk iş insanı Mesut Doğan, Ukrayna’da yatırım yaptığı şirkete yönelik yaşanan yasadışı baskını anlattı ‘Bu saldırı sadece bana değil, Ukrayna’nın da itibarına yapılan bir saldırıdır”

Avukatları aracılığıyla hazırladığı metinde Doğan şu ifadeleri kullandı;

“Ukrayna’nın gelecekteki zaferine ve büyük iş fırsatlarına yürekten inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mesut Doğan, 2022 yılında Kiev bölgesinin en büyük lojistik komplekslerinden birini satın alarak ülkeye yatırım yapmaya karar verdi. MLP-CHAIKA LLC’nin nihai intifa hakkı sahibi haline gelen kendisi, bunu sadece kendi işi için değil, aynı zamanda bu kritik zamanda Ukrayna’yı desteklemek için de ileri bir adım olarak gördü. Ancak gerçeğin daha karmaşık olduğu ortaya çıktı: Hükümet yetkililerinden beklenen işbirliği yerine, savaş koşullarında onu şok eden bir davranışla karşılaştı.”

YASADIŞI BASKIN VE ZORLA EL KOYMA GİRİŞİMİ

“Geçtiğimiz haftalarda Mesut Doğan Bey ve satın aldığı şirket benzeri görülmemiş bir baskının kurbanı oldu. Bu sadece işletmenin istikrarlı işleyişini tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işletme sahibi ve dürüst bir girişimci olarak yasal haklarını da ağır bir şekilde ihlal ediyor.

2 Eylül 2024 tarihinde Ukrayna Adalet Bakanlığı’na bağlı komisyonun bir toplantısı yapıldı ve burada tescil işlemlerinin iptal edilmesi ve işletmenin önceki sahibine iade edilmesi önerildi.

3 Eylül 2024 tarihinde Ukrayna Adalet Bakanı yasadışı bir emir imzaladı, bunun sonucunda kayıt iptal edildi ve işletme yasadışı bir şekilde önceki sahibine iade edildi.

4-5 Eylül 2024 tarihlerinde MLP-CHAYKA Limited Şirketi’ne zorla baskın düzenlendi. Baskın, Ukrayna Vatandaşı Vitaly Viktorovych Kashchenko tarafından özel kolluk kuvvetleri yapısının – Sınırlı Sorumluluk Şirketi “Güvenlik Ajansı “GROM”un desteğiyle ve Adalet Bakanlığı’nın ve Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu’nun Kiev bölgesindeki Güvenlik İstihbarat Servisi Bölgesel İdaresi’nin ilgili çalışanlarının resmi yetkilerinin kullanılmasıyla organize edildi ve uygulandı. ‘Doğan, bu tamamen hukuka aykırı bir tutuklama olduğunu söyledi. “Eli silahlı bir grup, eski şirket yöneticisiyle birlikte şirketimize zorla girdi. Şirketimize ait serverlara el koymaya çalıştılar ve oradaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkardılar. Hemen Ukrayna kolluk kuvvetlerine başvurduk ve mahkeme ifadelerimizi verdik.,

Ayrıca 4 Eylül 2024 tarihinde bay Kashchenko, AB GROM LLC’nin özel güvenlik yapısının fiziksel desteğiyle, sahte belgeler ve Ukrayna Adalet Bakanlığı ve Kiev Bölgesi Ekonomi Mahkemesi’nin yasa dışı olduğu bilinen kararlarını kullanarak,MLP-CHAIKA LLC’nin ofis binasının yanı sıra tüm muhasebe ve iş belgelerini de fiziksel olarak ele geçirdi, elektronik sunucuya, banka elektronik anahtarlarına ve hesaplarına erişim sağladı, Genel Müdür V.M Kudrenko’yu, Dernek üyelerinin tüm temsilcilerinin (avukatlarının) ve Şirketin diğer çalışanlarını Dernek binasını terk etmeleri zorladı.

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Şu anda mahkemede itiraz edilen Ukrayna Adalet Bakanlığı’nın hukuka aykırı olduğu bilinen kararının kullanarak, 4 Eylül 2024 tarihinde Bay Kashchenko, MLP-CHAIKA LLC’nin imza sahibi olarak Birleşik Devlet Tüzel Kişiler, Bireysel Girişimciler ve Kamu Kuruluşları Siciline girildi ve Şirketin nihai intifa hakkı sahibine ilişkin bilgiler ise Doğan Mesut’tan önceki nihai intifa hakkı sahibine değiştirildi.

Bu nedenle, MLP-CHAIKA LLC’nin eski müdürü Bay Kashchenko, Kiev bölgesindeki Ekonomik Güvenlik Bürosu Bölgesel İdaresi’nin desteğiyle, Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu, yargı makamları ve hükümet bakanlıkları aracılığıyla, yabancı yatırımcıya ait şirketin faaliyetleri üzerinde operasyonel kontrol kurarak işletmeyi yasa dışı olarak devralmaya çalışıyor.”

“BU YALNIZCA BANA DEĞİL, UKRAYNA’NIN İTİBARINA YAPILAN BİR SALDIRIDIR”

“Mesut Doğan, yaşananların sadece kişisel bir mağduriyet olmadığını, aynı zamanda Ukrayna’nın uluslararası iş dünyasındaki güvenilirliğini de tehlikeye attığını vurguladı. Ukrayna bu tür eylemlerle yatırımcıları korkutmamalı. Uluslararası hukukun uygulanması ve adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Durum giderek kontrol edilemez hale geliyor ve yasa dışı baskıncılar sadece Türkiye Cumhuriyeti halkını değil, aynı zamanda genel adalet ve hakkaniyet ilkesini de tehdit ediyor.

Bu tür eylemler, bu kadar zor bir zamanda, Rusya Federasyonu’nun saldırgan tutumuna karşı bağımsızlığını korumaya yardımcı olacak ekonominin gelişmesi için yatırımlara ihtiyaç duyan yasal bir devlette gerçekleşemez. Suçluların cezasızlıkla hareket ederek yalnızca bireysel şirketlere değil, aynı zamanda Ukrayna’nın güvenilir bir iş ortamı olarak itibarına da zarar vermesi kesinlikle kabul edilemez.

Mesut Doğan, tam kapsamlı bir Rus askeri işgalinin getireceği risklere rağmen, Ukrayna’daki bir işletmeyi geliştirme niyetiyle satın aldı.

Sayın Doğan, Ukrayna’da bir işletme satın aldığından itibaren sürekli olarak MLP-CHAIKA LLC’ye yatırım yapıyor, Ukrayna bütçesine dürüst ve zamanında vergi ödüyor, yasal ticari faaliyetler yürütüyor, kendi fonlarının yanı sıra “MLP-CHAIKA” LLC’den elde ettiği kar pahasına Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini ve diğer Savunma Güçlerini sürekli olarak destekte bulunmaktadır.

Hukuka aykırı davranan kişilerin açık baskı ve manipülasyonunun eşlik ettiği hukuka aykırı el koyma, Mesut Doğan’ın işine doğrudan tecavüzdür ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yabancı yatırımcıların Ukrayna’ya yatırım yapma konusundaki isteksizliği başta olmak üzere uluslararası alanda olumsuz sonuçların ortaya çıkması tehdidini ortaya koymaktadır.”

HUKUKİ MÜCADELE VE TÜRK YETKİLİLERLE TEMAS

“Doğan, durumu Dışişleri Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ne bildirdiklerini belirtti! Ayrıca Türk iş adamının Kiev’deki Türk Büyükelçiliği ile yakın temas halinde olduğu ve bu durumun Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisinin kontrolü altında olduğu belirtiliyor.”