  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Başımıza taş yağacak: Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı!

Başımıza taş yağacak: Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı!

Sosyal medyaya düşen üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler infial yaratırken paylaşıma yapılan yorumlarla "Ne haller kaldık, Başımıza taş yağacak" tepki gösterdiler.

Başımıza taş yağacak: Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı!
Yayınlanma:
Güncelleme:

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı anlar yer aldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, birçok kullanıcı tarafından insan onuruna aykırı olarak değerlendirildi.

"BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK"

Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, "Ne günlere kaldık", "Başımıza taş yağacak", "Allah akıl fikir versin" ve "İnsan olan kendine bunu nasıl reva görür" gibi ifadeler dikkat çekti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başlattı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Ne yaptınız gençler! Ailelerinden korkup 4. kattan atladılar!
Ne yaptınız gençler! Ailelerinden korkup 4. kattan atladılar!
Aracında ölü bulunan eşinin başında feryat etti: Ne olur kalk aşkım...
Aracında ölü bulunan eşinin başında feryat etti: Ne olur kalk aşkım...
Yeni 15 TL görenlerde şaşkınlık yarattı
Yeni 15 TL görenlerde şaşkınlık yarattı
Kağıthane'de ''bize ne oldu?'' dedirten olay: Annelerinin cenazesinde başlayan miras kavgası kanlı bitti!
Kağıthane'de ''bize ne oldu?'' dedirten olay: Annelerinin cenazesinde başlayan miras kavgası kanlı bitti!
Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?
Ailesinin aramadığı yer kalmadı: Kayıp kız çocuğu 1 gün sonra bakın nereden çıktı?
Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!
Geceden beri haber alınamıyordu: Telefondaki konuma giden ailesi acı manzarayla karşılaştı!
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Aynı evden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
Bağcılar’da şüpheli ölüm: Aynı evden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı