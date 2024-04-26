TÜİK paylaştı: Trafiğe kaydedilen taşıt sayısında artış var…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin motorlu kara yarışlarıyla iligili veriyi paylaştı. Geçtiğimiz ay ile ilgili paylaşılan veriler artışa işaret ediyor. TÜİK’in paylaşımına göre ne kadar araç kaydedildi?

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TÜİK paylaştı: Trafiğe kaydedilen taşıt sayısında artış var…

Mart ayında 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,5'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,7'sini kamyonet, %3,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 17’LİK ARTIŞ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,1 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %21,9, traktörde %18,3, otomobilde %15,4, otobüste %15,4, kamyonette %7,3, kamyonda %0,8 artarken özel amaçlı taşıtta %8,8 ve minibüste %6,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %18,2 arttı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %43,4, motosiklette %33,6, minibüste %30,4, otobüste %19,7, otomobilde %16,2 artarken kamyonette %13,1, kamyonda %11,8 ve traktörde %5,4 azaldı.

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TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 29 MİLYON

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,8'ini otomobil, %18,1'ini motosiklet, %15,5'ini kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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