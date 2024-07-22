TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…

Piyasalarda yeni hafta başladı. Temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle beraber birçok veriler paylaşılıyor. Bunlardan biri de Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, sabah saatlerinde konuya ilişkin açıklama yaptı.

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TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %44,51 arttı, aylık %0,97 arttı. YD-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,97 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,50 artış gösterdi.

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YILLIK ORANDA İMALAT ÜRÜNLERİ ARTTI

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)’nin yanı sıra imalat ürünlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %54,03 artış, imalatta %44,35 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında %53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında %48,13 artış, enerjide %38,35 artış, sermaye mallarında %49,02 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,97 artış, imalatta %0,97 artış olarak gerçekleşti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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