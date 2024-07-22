TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %44,51 arttı, aylık %0,97 arttı. YD-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,97 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,50 artış gösterdi.

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YILLIK ORANDA İMALAT ÜRÜNLERİ ARTTI

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)’nin yanı sıra imalat ürünlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %54,03 artış, imalatta %44,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında %53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında %48,13 artış, enerjide %38,35 artış, sermaye mallarında %49,02 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,97 artış, imalatta %0,97 artış olarak gerçekleşti.

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