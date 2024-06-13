TÜİK açıkladı: Kütüphane ve kitap istatistikleri belli oldu

2023 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi istatistikleri kütüphanenin idari kayıtları esas alınarak yayımlanmaya başlanmıştır.

Kütüphane sayısı 2023 yılında 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, 1 295 halk kütüphanesi, 627 üniversite kütüphanesi ve 46 bin 809 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 48 bin 733 oldu.

KİTAP SAYISI YÜZDE 32 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2023 yılında 2 milyon 532 bin 299 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede %3,5 artarak 1 milyon 689 bin 166, üniversite kütüphanelerinde %2,7 artarak 21 milyon 666 bin 947, halk kütüphanelerinde %4,8 artarak 24 milyon 204 bin 501, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde %56,9 artarak 68 milyon 970 bin 463 oldu.

Ülkemizde 2023 yılında 71 bin 200 kitap yayımlandı. Yayımlanan materyallerin sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre %18,4 artarak 99 bin 25 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2023 yılında yayımlanan materyallerin %29,9'unun akademik, %19,9'unun eğitim, %17,6'sının ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.