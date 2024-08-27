TÜİK açıkladı: İnternet kullanım oranı, 2024 yılında yüzde 88,8 oldu

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87,1 iken 2024 yılında yüzde 88,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87,1 iken 2024 yılında yüzde 88,8 oldu. Cinsiyet ayrımında 2024 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde yüzde 92,2, kadınlarda yüzde 85,4 olarak gözlendi.

E-DEVLET KULLANICI ORANI YÜZDE 73,7 OLARAK KAYDA GEÇTİ

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,7 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 80,7 iken kadınlarda yüzde 66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek yüzde 92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 68,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 47,9 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 45,1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞ VERİŞ ORANI YÜZDE 51,7 OLDU

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2023 yılında yüzde 49,5 iken 2024 yılında yüzde 51,7 oldu. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 54,1, kadınlarda yüzde 49,3 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 38,8'inin son 3 ay içinde (2024 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

E-TİCARET YAPAN BİREYLERİN YÜZDE 76,7'Sİ GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR SATIN ALDI

İnternet üzerinden 2024 yılının ilk 3 ayı içerisinde mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 76,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu, yüzde 47,5 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 34,0 ile gıda ürünleri, yüzde 32,4 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 29,2 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin yüzde 70,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2'si lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları ve yüzde 33,5'i gıda ürünleri; kadınların yüzde 83,0'ı giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,6'sı kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 45,9'u lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖĞRENME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİREN BİREYLERİN ORANI YÜZDE 13,9 OLDU

İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 4,9 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Bu oranın erkekler için yüzde 13,7, kadınlar için yüzde 14,1 olduğu görüldü.

BİREYLERİN YÜZDE 86,2'Sİ WHATSAPP KULLANDI

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla yüzde 89,5 ile WhatsApp, yüzde 74,7 ile YouTube ve yüzde 67,0 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 82,9 ile WhatsApp, yüzde 68,0 ile YouTube ve yüzde 63,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

İNTERNET KULLANAN BİREYLERİN YÜZDE 47,9'U İNTERNET BAĞLANTILI TV KULLANDI

İnternet kullanan bireylerin en fazla kullandıkları İnternete bağlı sistem ve cihaz türlerinin sırasıyla yüzde 47,9 ile İnternet bağlantılı TV, yüzde 10,2 ile robot süpürgeler, buzdolapları, fırınlar, kahve makineleri gibi İnternete bağlı ev aletleri ve yüzde 9,7 ile akıllı saat, İnternet bağlantılı spor/direnç bandı, gözlük veya kulaklıklar, güvenlik takip cihazları, İnternet bağlantılı aksesuarlar, İnternet bağlantılı giysi veya ayakkabılar olduğu gözlendi.

BIREYLERİN YÜZDE 89,2'Sİ CEP TELEFONU VEYA BİLGİSAYAR SATIN ALDIĞINDA FİYATIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Son 3 ay içinde İnternet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla yüzde 89,2 ile fiyat, yüzde 71,7 ile donanım özellikleri, yüzde 67,4 ile marka, tasarım veya boyut olduğu görüldü.

Kaynak: Haber7

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