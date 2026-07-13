Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında son dakika gelişmesi: 25 kişi gözaltına alındı!

Son dakika.... Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 30 adrese baskın yapıldığını ve 25 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılında helikopter kazası sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden soruşturmadaki yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek açıklamasında, bu sabah gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi vererek; 30 adrese baskın yapıldığını ve 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, operasyonda 25 şüphelinin gözaltına alındığını 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde;

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir.

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BU SABAH OPERASYON YAPILDI

Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz, güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmış; 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan ’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.

Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

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