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Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e çıktığı bildirildi.

Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!
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Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e çıktığı bildirildi.

Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

Venezuela Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 2 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 15 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

Venezuela'daki depremlerde bilanço korkutucu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

VENEZUELA'DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Kaynak:AA

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