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AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?

AK Parti’nin Genel Merkez Kadın Kolları Eski Başkanı ve 23. ile 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajı yayımladı.

AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?
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AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?

AK Parti’nin Genel Merkez Kadın Kolları Eski Başkanı ve 23. ile 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajı yayımladı.

Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gönül'ün vefatıyla ilgili taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerinde bulundular.
Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Gönül, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gönül'ün cenazesi bugün İzmit Fevziye Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında, İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesaplarından Gönül'ün vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

"AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?

ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gönül'ün ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Çelik, "Çok üzgünüz… Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlarımızdan ve önceki dönemlerden milletvekilimiz, çok değerli yol arkadaşımız Azize Sibel Gönül’ü kaybettik. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz" açıklamasını yaptı.

AK Parti'de acı kayıp: Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayımladı, Azize Sibel Gönül kimdir?

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitiren Gönül, serbest mimar olarak çalıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Gönül, 2001'de AK Parti'nin kuruluşu sırasında partinin Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gönül, 2003-2007 yılları arasında da AK Parti Kocaeli İl Yönetimi İl Sekreterliği yaptı.

23. Dönem'de Kocaeli Milletvekili seçilen Gönül, 24. Dönem'de de parlamentodaki görevini sürdürerek, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak hizmet verdi.

Gönül daha sonra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesiydi.

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