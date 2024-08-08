Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler

9 ağustos Cuma günü Galatasaray - Hatayspor maçıyla başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2024- 2025 futbol sezonu için ilk hafta hakemler açıklandı. İşte ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler

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Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler

Açılı maçında geçen yılın şampiyonu Galatasara'yın Hatayspor'la karşılaşacağı Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Çaykur Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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