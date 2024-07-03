Trajik bir olaydan mutlu bir sona! 6 Şubat depreminde enkazdan çıkardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş deprem felaketinde Ankara itfaiyesi eri olarak kurtarma çalışmalarına giden Cebrail Sarsılmaz gül apartmanı enkazından çıkardığı depremzede Sinem Kaynak ile dünya evine girerek trajik bir olaydan mutlu bir son gerçekleşmiş oldu.

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Trajik bir olaydan mutlu bir sona! 6 Şubat depreminde enkazdan çıkardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi

Yaşanan depremler hep olumsuzluklarla anılırken, bu sefer mutluluğa sebep olarak İtfaiye eri ile deprem zede hayatlarını birleştirerek dünya evine girdiler.

DEPREM EVLENMELERİNE VESİLE OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İtfaiye eri Sarsılmaz ile 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kahramanmaraş'ta Müjde Apartmanı'nda enkaz altından kurtardığı Sinem Kaynak'ın nikahı, Aşık Veysel Nikah Salonunda kıyıldı.

TRAJİK BİR OLAYDAN MUTLU BİR SONA

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen itfaiye eri Sarsılmaz, "6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı'ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk." ifadesini kullandı.
Yılın şehir kurma oyunu

Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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