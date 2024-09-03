Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi başlıyor: Ertuğrul Doğan, tecrübeli hocayla her konuda anlaştı

Son dakika haberleri: Sporx'in haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş ile salı günü ofisinde ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.

TRABZONSPORDA 5. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

Bu görüşmede Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, prensip olarak anlaşma sağladı. Taraflar arasında anlaşmanın detayları şekilleniyor.

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor.

TRANSFER TALEBİ

Şenol Güneş, Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede transfer talebinde bulundu. Güneş'in orta saha ve kanat transferi konusunda talebi olduğu ortaya çıktı. Bu konuda da Trabzonspor scout ekibi ile daha önce yapılan çalışmalarla ilgili görüşme olacak.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte perşembe günü takımın başında antrenmana çıkacak. Şenol Güneş, yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

TRABZONSPOR'DA 5. DÖNEMİ OLACAK

Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da dört farklı dönemde görev yapmıştı. Bordo-mavili takımın başında toplamda 361 maçta sahaya çıkan Güneş, 209 galibiyet, 75 beraberlik ve 77 mağlubiyet aldı.