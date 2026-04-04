Trabzonspor- Galatasaray maçı öncesi tansiyon yükseldi: Trabzon'da Uğurcan Çakır'a olay pankart

Trabzonspor ile Galatasaray maçına saatler kala, Trabzon'da olay gelişmeler... Galatasaray kafilesinin oteli yakınlarındaki bir üst geçide asılan pankarttaki, Uğurcan Çakır'a yönelik mesaj dikkat çekti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesi şehirde tansiyon yükseldi. Galatasaray kafilesinin oteli yakınlarındaki bir üst geçide, Uğurcan Çakır'ın yüzünün yer aldığı cansız bir mankenle birlikte "Trabzon unutmaz, hain olanı" yazılı pankart asıldı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesi şehirde tansiyon yükseldi. Uğurcan Çakır’a yönelik tepkiler farklı boyuta taşındı.

ÜST GEÇİDE ASILAN PANKART OLAY OLDU

Galatasaray kafilesinin konakladığı otel yakınındaki bir üst geçide, Uğurcan Çakır’ın yüzünün yer aldığı cansız bir mankenle birlikte “Trabzon unutmaz, hain olanı” yazılı pankart asıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

GALATASARAY TRABZON’A ULAŞTI

Sarı-kırmızılı kafile akşam saatlerinde Trabzon’a iniş yaptı. Takım otobüsüyle otele geçen ekip için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Haberin Devamı

OTEL ÖNÜNDE PROTESTO

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray’ın kaldığı otelin önünde toplanarak protestoda bulundu. Tepkilerin odağında eski kalecileri Uğurcan Çakır yer aldı. Şehir genelinde artan tansiyon, kritik karşılaşma öncesi atmosferi daha da sertleştirdi.

