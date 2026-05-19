  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler

Yayınlanma:
Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 1 120

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 2 220

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği listede yer almayan bazı oyuncular ise dikkat çekti.

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 3 320

İşte, A Milli Futbol Takımı...

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 4 420

İşte A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer almayan bazı isimler...

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 5 520

* Emirhan İlkhan

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 6 620

* Başar Önal

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 7 720

* Arda Okan Kurtalan

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 8 820

* Eren Dinkçi

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 9 920

* Kenan Karaman

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 10 1020

* Emirhan Topçu

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 11 1120

* Adil Demirbağ

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 12 1220

* Umut Nayir

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 13 1320

* Rıdvan Yılmaz

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 14 1420

* Enes Ünal

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 15 1520

* Semih Kılıçsoy

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 16 1620

* Ozan Tufan

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 17 1720

* Bertuğ Yıldırım

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 18 1820

* Berke Özer

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 19 1920


Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Millilerimiz, turnuvadaki ilk sınavını Kanada'da verecek.

Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler 20 2020

14 Haziran'da Avustralya karşısında puan arayacak olan Türkiye, ardından ABD'ye geçerek Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

HABERE YORUM KAT