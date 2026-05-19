Montella o isimleri es geçti: İşte, A Milli Takım kadrosunda yer almayacak isimler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği listede yer almayan bazı oyuncular ise dikkat çekti.
İşte, A Milli Futbol Takımı...
İşte A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer almayan bazı isimler...
* Emirhan İlkhan
* Başar Önal
* Arda Okan Kurtalan
* Eren Dinkçi
* Kenan Karaman
* Emirhan Topçu
* Adil Demirbağ
* Umut Nayir
* Rıdvan Yılmaz
* Enes Ünal
* Semih Kılıçsoy
* Ozan Tufan
* Bertuğ Yıldırım
* Berke Özer
Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Millilerimiz, turnuvadaki ilk sınavını Kanada'da verecek.
14 Haziran'da Avustralya karşısında puan arayacak olan Türkiye, ardından ABD'ye geçerek Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.