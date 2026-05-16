Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Taraftarlardan büyük tepki alan Portekizli teknik adamın derbi karnesi yeniden gündeme geldi.

Özellikle Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetler ve Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı kaybedilen 4-2’lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’un geri dönmesine sıcak bakmıyor.

DERBİLERDE SADECE 1 GALİBİYET

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, büyük maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Sarı-lacivertliler, Jesus döneminde oynanan derbilerde yalnızca 1 galibiyet alabildi.

İŞTE JESUS’UN DERBİ KARNESİ

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI UNUTULMADI

Özellikle Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetler ve Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı kaybedilen 4-2'lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus'un geri dönmesine sıcak bakmıyor.

GERİ DÖNÜŞ İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Portekiz basınında çıkan “Fenerbahçe ile görüşüyor” haberleri sonrası çok sayıda taraftar sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok futbolsever, derbi performanslarını örnek göstererek Jesus’un yeniden takımın başına geçmesini istemediğini belirtti.

