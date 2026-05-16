  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!

Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Taraftarlardan büyük tepki alan Portekizli teknik adamın derbi karnesi yeniden gündeme geldi.

Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!
Yayınlanma:

Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Taraftarlardan büyük tepki alan Portekizli teknik adamın derbi karnesi yeniden gündeme geldi.

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye döneceği iddiaları sonrası Portekizli teknik adamın derbi karnesi yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Jesus yönetiminde büyük maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi.

Özellikle Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetler ve Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı kaybedilen 4-2’lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’un geri dönmesine sıcak bakmıyor.

Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!

Jorge Jesus’un yeniden Fenerbahçe’nin başına geçeceği yönündeki iddialar sonrası sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin nedeni dikkat çekti. Portekizli teknik adamın derbi performansı yeniden gündeme geldi.

Fener taraftarı Jesus'u kulüpten içeri sokmamaya yeminli: Peş peşe binlerce tweet attılar!!

DERBİLERDE SADECE 1 GALİBİYET

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, büyük maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Sarı-lacivertliler, Jesus döneminde oynanan derbilerde yalnızca 1 galibiyet alabildi.

İŞTE JESUS’UN DERBİ KARNESİ

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI UNUTULMADI

Özellikle Galatasaray’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetler ve Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı kaybedilen 4-2’lik derbi taraftarların hafızasında yer etti. Sarı-lacivertli taraftarların önemli bölümü bu sonuçlar nedeniyle Jorge Jesus’un geri dönmesine sıcak bakmıyor.

GERİ DÖNÜŞ İDDİASI TEPKİ ÇEKTİ

Portekiz basınında çıkan “Fenerbahçe ile görüşüyor” haberleri sonrası çok sayıda taraftar sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok futbolsever, derbi performanslarını örnek göstererek Jesus’un yeniden takımın başına geçmesini istemediğini belirtti.

Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunanistan'da rahatsızlık yarattı!Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunanistan'da rahatsızlık yarattı!

Meclis'ten geçen torba teklifte rahatlatan madde: 15 milyon vatandaşa 72 ay taksit geliyorMeclis'ten geçen torba teklifte rahatlatan madde: 15 milyon vatandaşa 72 ay taksit geliyor

Korkulan oldu: Usta oyuncu Kadir İnanır'dan kötü haber!Korkulan oldu: Usta oyuncu Kadir İnanır'dan kötü haber!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu doruklara çıktı!
Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu doruklara çıktı!
Süper Lig'de sürpriz gelişme: Bu haftaki maçları iki kadın hakem yönetecek
Süper Lig'de sürpriz gelişme: Bu haftaki maçları iki kadın hakem yönetecek
Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...
Süper Lig'in sezon finalinde heyecan dorukta! 4 takımdan hangisi lige veda edecek? İşte takımların puan durumu...
Galatasaray Icardi'yi gözden çıkardı: 2 forvet transferi için çalışmalara başladı!
Galatasaray Icardi'yi gözden çıkardı: 2 forvet transferi için çalışmalara başladı!
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay açıklama: Faturasını kimse bana kesemez...
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay açıklama: Faturasını kimse bana kesemez...
Aziz Yıldırım'ı böyle ağlattılar: O sözleri duyunca duygularını gizleyemedi
Aziz Yıldırım'ı böyle ağlattılar: O sözleri duyunca duygularını gizleyemedi
Aziz Yıldırım kolları sıvadı: Kampanya sloganı belli oldu!
Aziz Yıldırım kolları sıvadı: Kampanya sloganı belli oldu!