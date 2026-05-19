Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na dikkat çeken mesaj: Ligi tescil etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek "ligleri tescil etmeyin" çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Bahçeli'nin yolladığı mesaj ile yıl içerisinde yapılan 'şike ve bahis' operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Geçen hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu. Fatih Karagümrük SK, Kayserispor ve Antalyaspor gelecek yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında MHP lideri Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı.

"21 TAKIMLA OYNANSIN"

Burhan "Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmişti. 'Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım' demiş".

BAHÇELİ, HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bahçeli, istifası istenen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kürsüden destek vermişti. Bahçeli partisinin 24 Şubat'taki TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" demişti.

