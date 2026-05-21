TFF'den son dakika açıklama: 2 kulüp küme düşürüldü

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor maçının ardından savcılık soruşturma başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, iki kulübün de bir alt lige düşürüldüğünü açıkladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde oynanan Kurtalan Spor-Şırnak Petrol Spor mücadelesinde Şırnak ekibinin başkanı takımı 4-1 öndeyken kulübeye inmişti. Bu gelişme sonrası son 20 dakikada gelen gollerin ardından Şırnak Petrol Spor, mücadeleyi 5-4 kaybetmişti.

Savcılık. maçla ilgili soruşturma başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 20 Mayıs 2026 tarihli toplantısında, 3 Mayıs 2026 Pazar günü Bölgesel Amatör Lig 1. Grup’ta oynanan Kurtalan Spor– Şırnak Petrol Spor müsabakasına ilişkin karar açıklandı.

İKİ TAKIM ALT LİG DÜŞÜRÜLDÜ

Kurul tarafından alınan kararda, "Müsabaka sonucunu etkileme eylemi" nedeniyle Şırnak Petrol Spor ve Kurtalan Spor'a hükmen mağlubiyet cezası verildiği, kulüplerin mevcut puanlarından 6 puan silindiği ve her iki kulübün de bir alt lige düşürülmesine karar verildiği bildirildi.

CEZA VERİLMEYEN FUTBOLCULAR

Kararda ayrıca Şırnak Petrol spor futbolcuları Oğuzcan Ülker, Haktan Yüce ile yedek oyuncular Hasan Can Özdemir, Sidar Ceylan, Yusuf Çetin, Yunus Emre Karaman ve masör Hüseyin Ölgen hakkında, eyleme iştirak ettiklerine dair yeterli ve kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığı ifade edildi.

ŞIRNAK PETROL SPOR YÖNETİMİ'NE AĞIR CEZALAR

Şırnak Petrol Spor Kulübü idarecisi Lütfi Cihan, teknik direktör Hüseyin Batur, antrenör Can Çiçekçi, futbol şube sorumlusu Gökhan İlçi, yedek yönetim kurulu üyesi Reşit Salğucak, başkan yardımcısı Ertuğrul Tatar, sayman Selçuk Özçınar, kulüp başkanı Sedat Ceylan, yönetim kurulu üyesi Mesut İlhan ile yedek yönetim kurulu üyeleri Engin Balta, Kadri Tatar ve Metin Yetik hakkında sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı.

BAZI FUTBOLCULARA 1 YIL MEN CEZASI

Futbolcular Şenol Yıldırım, Aydın Acet, Abdülkerim Buğrahan Telli ve Muhammed Külter hakkında ise takdiren 1 yıl hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verildiği ve cezaların 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlatıldığı belirtildi.

Kararda ayrıca, Futbol Disiplin Talimatı’nın 88/1 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.

