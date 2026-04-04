Yıllar sonra Survivor’da olay buluşma: Deniz Seki ile Bayhan neden küstü, aralarında geçen olay neydi?
04 Nisan 2026 10:44
Survivor’da düzenlenen Birleşme Partisi gecesi sadece yarışmacılar için değil, magazin dünyası için de dikkat çeken anlara sahne oldu. Deniz Seki ile Bayhan’ın yıllar sonra ilk kez bir araya gelmesi gündem oldu. Peki, Deniz Seki ile Bayhan neden küstü, aralarında geçen olay neydi? İşte dikkat çeken detaylar...
Survivor’da düzenlenen Birleşme Partisi gecesi sadece yarışmacılar için değil, magazin dünyası için de dikkat çeken anlara sahne oldu. Deniz Seki ile Bayhan’ın yıllar sonra ilk kez bir araya gelmesi gündem oldu. Peki, Deniz Seki ile Bayhan neden küstü, aralarında geçen olay neydi? İşte dikkat çeken detaylar...
Survivor’da düzenlenen Birleşme Partisi gecesi sadece yarışmacılar için değil, magazin dünyası için de dikkat çeken anlara sahne oldu. Geceye konuk olan Deniz Seki, Burak Kut ve Murat Boz performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, en çok konuşulan an ise Deniz Seki ile Bayhan’ın yıllar sonra ilk kez bir araya gelmesi oldu.
2000’li yılların başında Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışmayla uzun süre gündemde kalan ikili, yıllar sonra Survivor sahnesinde karşı karşıya geldi.
GEÇMİŞTE YARIŞMAYI BIRAKMIŞTI
Deniz Seki, yarışma döneminde Bayhan’ın geçmişi nedeniyle yarışmada yer almasına tepki göstermiş ve
sözleriyle çok konuşulan bir çıkış yapmıştı. “Ben Türkiye Popstar yarışmasından şu an itibarıyla ayrılıyorum”
BAYHAN ÇİÇEKLE GELDİ
Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada Bayhan’ın Deniz Seki’yi çiçekle karşılaması dikkat çekti. O anlarda duygulanan Seki’nin
demesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. İkili yüz yüze geldiklerinde Bayhan’ın, “Ağlarım şimdi” sözleri dikkat çekti. “Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda”
GEÇMİŞTE KALAN KIRGINLIKLAR
Bayhan’ın buluşma öncesi söylediği
sözleri ise adeta bu karşılaşmanın habercisi oldu. “Bu hayatta herkes öğrenir. Öğrenmesi gereken her ne varsa mutlaka öğrenir. Bazıları için erken bazıları için geç olur”
Yıllar sonra gelen bu buluşma, geçmişte yaşanan gerginliğin geride kaldığı şeklinde yorumlanırken, ikilinin samimi görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.
