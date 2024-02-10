Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı! Kadıköy'de tramvay yoluna giren torununu gelen tramvaydan kurtarmak isteyen yaşlı kadın, bir an dengesini kaybederek tramvayın altında kalmış ve can vermişti. O feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.