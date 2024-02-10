Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Kadıköy'de tramvay yoluna giren torununu gelen tramvaydan kurtarmak isteyen yaşlı kadın, bir an dengesini kaybederek tramvayın altında kalmış ve can vermişti. O feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

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Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Kadıköy'de geçtiğimiz Perşembe günü tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İlgün Kölege isimli yaşlı kadın, ray hattına giren beraberindeki torunu Adem Çakın'ı kurtarmak istediği esnada dengesini kaybederek seyir halinde olan Kadıköy-Moda tramvayının altında kalarak sürüklendi.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının tramvayın altında kaldığı görüntüler ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

Torununu korumak isterken tramvayın altında kalmıştı, Kadıköy'de o feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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