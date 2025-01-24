Togg’un yeni modeli göz kamaştırıyor: Avrupa'dan yoğun talep!

Togg’un yeni modeli göz kamaştırıyor: 2024’te elektrikli araç ile SUV pazarını lider tamamlayan Togg, yeni modeli T10F için nisanda talep toplamaya başlayacak, araç yılın ikinci yarısında piyasada olacak.

Geçtiğimiz yılı T10X modeliyle hem SUV hem de elektrikli araç pazarında lider tamamlayan Togg, yeni modeli T10F için nisandan itibaren ön talep toplamaya başlayacak. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, fastback serisinde T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacaklarını belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" dedi.

AVRUPA'DA YOĞUN TALEP

Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışların başlayacağını belirten Tosyalı, "Avrupa'dan da yoğun talep var. Özellikle kendi vatandaşlarımızdan da çok büyük rağbet görüyoruz. Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaştık. Bu sene üretimimizi 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın sonuna doğru Avrupa'ya ihracata da başlayabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'deki elektrikli araç pazar payına ve Çinli markaların rekabetine dikkati çeken Tosyalı, "Her marka Türkiye'ye girmeye çalışıyorsa da 2024'ün sonu itibarıyla açıklanan rakamlarda elektrikli araç pazarında Togg açık ara birinci. Hatta bizi takip eden 4-5 markanın toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Bu sene de bu liderliğimizi açık ara sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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İKİ FARKLI DONANIM

TOGG T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

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