Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Ticaret Bakanlığı'ı tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı! İşte ifşa listesindeki o ürünler...

Bakanlık açıkladı... Üç ürüne yasak ve toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, bebek ve çocukları ilgilendiren giyim, oyuncak gibi ürünlerde toplatma ve satışının yasaklanması kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri ifşalamayı sürdürüyor. Genellikle bebek ve çocuk ürünlerinde sorunlar yaşanıyor.

Bakanlığın son açıklamasına göre iki giyim ürünü ve bir su tabancası oyuncağı piyasadan toplatılacak ve arzının yasaklanması sağlanacak.

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