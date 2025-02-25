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  3. Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Ticaret Bakanlığı'ı tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı! İşte ifşa listesindeki o ürünler...

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!
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Ticaret Bakanlığı'ı tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı! İşte ifşa listesindeki o ürünler...

Bakanlık açıkladı... Üç ürüne yasak ve toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Ticaret Bakanlığı, bebek ve çocukları ilgilendiren giyim, oyuncak gibi ürünlerde toplatma ve satışının yasaklanması kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri ifşalamayı sürdürüyor. Genellikle bebek ve çocuk ürünlerinde sorunlar yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Bakanlığın son açıklamasına göre iki giyim ürünü ve bir su tabancası oyuncağı piyasadan toplatılacak ve arzının yasaklanması sağlanacak.

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