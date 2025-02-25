  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Beykoz Belediyesine konser soruşturması! Kültür ve sosyal işler müdürü gözaltına alındı

Beykoz Belediyesine konser soruşturması! Kültür ve sosyal işler müdürü gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi’nin 15 Ocak 2025 tarihinden önceki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E. D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.

Beykoz Belediyesine konser soruşturması! Kültür ve sosyal işler müdürü gözaltına alındı
Yayınlanma:

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin 15 Ocak tarihi öncesinde görev yapan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 3 konser etkinliği için belediyenin kasasından 20 milyon ödeme yapılmış, giderin daha düşük olduğu iddia edilmişti. Bir sanatçının 350 bin TL almasına rağmen 3 milyon TL fatura kesildiği de iddialara arasında yer almıştı. Bu iddiaların ardından 2025 yılına kadar yapılan konserler incelemeye alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

E.D, 15 Ocak’tan sonra Belediyede farklı birimde görev yapıyordu.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Açgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleri
Açgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleri
FETÖ'nün Maydonoz döner üzerinde kurduğu kirli yapıyı ifşa eden bakın kim çıktı!
FETÖ'nün Maydonoz döner üzerinde kurduğu kirli yapıyı ifşa eden bakın kim çıktı!
Kardeşini arayıp para istediler: Kaçırılan iş adamı polis operasyonuyla kurtarıldı!
Kardeşini arayıp para istediler: Kaçırılan iş adamı polis operasyonuyla kurtarıldı!
İçişleri bakanlığı duyurdu! DEM Partili Kars'ın Kağızman ilçesi belediyesine kayyum atandı
İçişleri bakanlığı duyurdu! DEM Partili Kars'ın Kağızman ilçesi belediyesine kayyum atandı
Valilik açıkladı: İstanbul'da motokuryelerin trafik yasağı, o saatte kalkacak!
Valilik açıkladı: İstanbul'da motokuryelerin trafik yasağı, o saatte kalkacak!
Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu: O, ilçeler yıkıcı depremden haberdar olacak
Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu: O, ilçeler yıkıcı depremden haberdar olacak
FETÖ soruşturmasında son durum: Maydonoz Döner'e kayyum atandı
FETÖ soruşturmasında son durum: Maydonoz Döner'e kayyum atandı