Beykoz Belediyesine konser soruşturması! Kültür ve sosyal işler müdürü gözaltına alındı

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin 15 Ocak tarihi öncesinde görev yapan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 3 konser etkinliği için belediyenin kasasından 20 milyon ödeme yapılmış, giderin daha düşük olduğu iddia edilmişti. Bir sanatçının 350 bin TL almasına rağmen 3 milyon TL fatura kesildiği de iddialara arasında yer almıştı. Bu iddiaların ardından 2025 yılına kadar yapılan konserler incelemeye alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beykoz Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

E.D, 15 Ocak’tan sonra Belediyede farklı birimde görev yapıyordu.