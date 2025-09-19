  1. Anasayfa
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Çocuklarımıza zehir saçan o, oyuncak piyasadan toplatılacak!

Ticaret Bakanlığı, Baykuş figürlü pelüş oyuncak anahtarlığın güvensiz bulunması üzerine piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini hız kesmeden devam ettiriyor. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında sağlığa zararlı olduğu tespit edilen birçok ürün piyasadan toplatılıyor.

PİYASADAN TOPLATILMA KARARI ALINDI

Ticaret Baknalığı trafından yapılan son açıklamaya göre, "pelüş oyuncak" kategorisinde yer alan bir ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, satışı yasaklanan ürünün "Baykuş figürlü oyuncak anahtarlık olduğunu duyurdu. Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: "Oyuncağın kafasındaki zincirler küçük parça oluşturmakta ve çıkıntı yapmaktadır. Dolgulu oyuncağın dikiş kısmı 60 N’da açılmıştır."

