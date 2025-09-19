Bunu kimse beklemiyordu! Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti boşanıyor mu? Ortak malların zararına satışı kafaları karıştırdı

BOŞANMA HAZIRLIĞI MI?

Üstündağ'a göre Özçivit'in tüm mal varlığını kısa sürede nakde çevirmesi, olası bir boşanma hazırlığı anlamına gelebilir. "Her şeyini paraya dönüştürüyor, bu da mal paylaşımının habercisi olabilir" ifadeleri dikkat çekti. Gündeme gelen ikinci senaryo ise yurt dışına taşınma. Üstündağ, "Dubai, Katar hatta Irak'ta yaşamayı düşünebilirler. Burak Özçivit'in Orta Doğu'da çok geniş bir hayran kitlesi var" sözleriyle bu ihtimali dile getirdi.