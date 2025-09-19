  1. Anasayfa
  3. AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındı

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Türkiye aylardır CHP'li belediyelere yapılan operasyonları konuşurken, AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 7 belediye personeli yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

AK Parti'den gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltı işlemi yapılmıştır.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

ESKİ BAŞKAN TÜRKYILMAZ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan'da, lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

