Eğlence mekanında dehşet görüntüler: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: İzmir Urla'da Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'u eğlence mekanında silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra evinde göğsünden vurulmuş şekilde bulundu...

İzmir Urla'da Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'u eğlence mekanında silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay sonrası kaçan Görgülü, evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından adresinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayetin işlendiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak'ta bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı. Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra yanında bulunan Ü.A. (23) ve D.T.'ye (27) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamadı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Ümit Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüyor. Kapıya yaklaştığı sırada eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ediyor. Sonra dönüp eski sevgilisi Selin Angun'a mermi yağdırıyor. Olayın ardından koşarak uzaklaşıyor.

