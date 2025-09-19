  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Eğlence mekanında dehşet görüntüler: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: İzmir Urla'da Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'u eğlence mekanında silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra evinde göğsünden vurulmuş şekilde bulundu...

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!
Yayınlanma:

Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: İzmir Urla'da Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'u eğlence mekanında silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra evinde göğsünden vurulmuş şekilde bulundu...

İzmir Urla'da Ramazan Ümit Görgülü, eski sevgilisi Selin Angun'u eğlence mekanında silahla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay sonrası kaçan Görgülü, evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından adresinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayetin işlendiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay 10 Eylül gecesi saat 23.35 sıralarında Yeni Mahalle Dere Sokak'ta bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ümit Görgülü (34), eski sevgilisi Selin Angun'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı. Görgülü'nün kurşunları, Selin Angun'un yanı sıra yanında bulunan Ü.A. (23) ve D.T.'ye (27) isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Selin Angun, kurtarılamadı.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin Ramazan Ümit Görgülü olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda adresinde göğsünden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Eğlence mekanında dehşet görüntüler: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu, sonra evinde ölü bulundu!

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetin işlendiği geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ramazan Ümit Görgülü elinde tabancayla eğlence mekanına doğru yürüyor. Kapıya yaklaştığı sırada eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ediyor. Sonra dönüp eski sevgilisi Selin Angun'a mermi yağdırıyor. Olayın ardından koşarak uzaklaşıyor.

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındıAK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındı

Benfica'ya imza atan Mourinho'dan Fenerbahçe için şok sözler: Fenerbahçe hataydı, kendi seviyeme geri döndümBenfica'ya imza atan Mourinho'dan Fenerbahçe için şok sözler: Fenerbahçe hataydı, kendi seviyeme geri döndüm

Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!Afganistan'da dikkat çeken yasak: Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız!
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu: CHP kaos içinde, istiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde olsun!
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde konuştu: CHP kaos içinde, istiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde olsun!
Bakan Yusuf Tekin'in okul ziyaretinde öğretmenler şaşkınlık yaşadı: Öğrenci velisi zannettik!
Bakan Yusuf Tekin'in okul ziyaretinde öğretmenler şaşkınlık yaşadı: Öğrenci velisi zannettik!
Erdoğan ''kucaklaşacağız, konuşacağız'' demişti: DEM Parti'nin kalesinde kardeşlik mesajı!
Erdoğan ''kucaklaşacağız, konuşacağız'' demişti: DEM Parti'nin kalesinde kardeşlik mesajı!
İzmir, Konak belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı: Vatandaş çöplerin arasında yaşamaya devam ediyor!
İzmir, Konak belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı: Vatandaş çöplerin arasında yaşamaya devam ediyor!
Ak Partili Belediye başkanı gözaltına alındı! Ahmet Sungur kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı?
Ak Partili Belediye başkanı gözaltına alındı! Ahmet Sungur kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı?
Son dakika! TBMM'de hareketli dakikalar:Terörsüz Türkiye komisyonunda, DEM Parti salonu terk etti!
Son dakika! TBMM'de hareketli dakikalar:Terörsüz Türkiye komisyonunda, DEM Parti salonu terk etti!