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THY son dakika olarak duyurdu! 38 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenmedik olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 38 kalkışlı ve varışlı seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY son dakika olarak duyurdu! 38 sefer iptal edildi
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hala şiddetli lodos var.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan bazı kalkışlı ve varışlı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edildi" dedi.

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