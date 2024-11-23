THY son dakika olarak duyurdu! 38 sefer iptal edildi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hala şiddetli lodos var.



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş iptallerinin ardından Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan bazı kalkışlı ve varışlı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edildi" dedi.