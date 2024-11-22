Alkol ve sigara satışlarında kanun değişiyor! Bunu yapmayan 1 Ocak'tan sonra ceza yiyecek

1 Ocak'tan itibaren İstanbul'daki alkol ve sigara satan tüm yerlerde güvenlik kameralarının kurulması zorunlu hale geldi. Yeni düzenlemeye göre, kameralar satış alanı, otopark ve giriş/çıkış noktalarını kaydedecek ve yüz tanıma teknolojisine sahip olmalıdır.

Çocukların alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak için, ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemlerinin kurulması zorunluluğu genişletiliyor.

Benzin alacaklar acele etsin! Akaryakıta dev zam geliyor

Kripto parada yeni rekorlar geliyor! İstifa sonrası Bitcoin artacak mı?

Netanyahu için flaş karar! Hangi ülkelerde tutuklanacak?

Türkiye Gazetesi, İstanbul'da alkol ve sigara satan işletmelerin 1 Ocak'a kadar güvenlik kameralarını kurmaları gerektiğini duyurdu.

Güvenlik kameraları, gece görüşlü olmalıdır, karanlık ortamlarda net görüntüler kaydedebilir, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmelidir. Görüntüler, en az 30 gün boyunca saklanabilir ve gerektiğinde tarih ve saat bilgileri eklenerek kolayca erişilebilir.