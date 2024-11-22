Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı? 2025 evde bakım ücreti ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı, enflasyon oranlarının yanı sıra memur maaş katsayısındaki değişim oranlarının bir sonucu olarak belirlenecek. Memurların zamları, Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla belirlenecek. Evde bakım maaşları da memur zam oranlarının açıklanmasıyla zamlanacak. Ayrıca, memur zam oranları için tahminler açıklanırken, 2025 yılı evde bakım destek ödemesi ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasım ayında evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını açıkladı. Bu kapsamda 546 bin kişiye toplam 4,9 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

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2025 YILINDA EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, yıl sonunda enflasyon %44,81 olacak. Bu tahmin, altı aylık enflasyon oranının yaklaşık yüzde 16,17 olduğunu ve oluşacak enflasyon farkı yaklaşık yüzde 5,61 olacak. Bu nedenle memur ve emeklileri yüzde 12'lik bir kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

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Memur ve emeklilere son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yaklaşık yüzde 12 civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Şu anda evde bakım maaşı 9 bin 77 lira olarak ödeniyor. 2025 yılına kadar evde bakım maaşı 10 bin 166 lira olacak.