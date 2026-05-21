CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri açıklandı!

CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının gerekçeleri belli oldu. Kararda, delege iradesinin fesada uğratıldığı, oyların denetlenip gizli iradenin zedelendiği, sonradan yapılan olağanüstü kurultayın sakatlığı gidermediği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin açılan davada, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının gerekçeleri belli oldu.

Mahkeme, kurultayda delegelerin özgür iradelerine müdahale edildiğini ve oy kullanma sürecinin denetlenerek "gizli oy" ilkesinin çiğnendiğini belirtti. Kararda, bu usulsüzlükler nedeniyle kurultayın baştan itibaren hukuken geçersiz sayıldığı vurgulandı.

Parti yönetiminin "daha sonra yapılan olağanüstü kurultayla eksikliklerin giderildiği" yönündeki savunması ise mahkeme tarafından reddedildi. İlk kurultaydaki hukuki sakatlığın sonraki süreçlerle düzeltilemeyeceğine dikkat çekilen kararın ardından, gözler parti yönetiminin atacağı hukuki adımlara ve olası bir kurultay tekrarı sürecine çevrildi.

BUTLAN KARARININ GEREKÇELERİ

1- Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı.

Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

Haberin Devamı

2- Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü.

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

3- Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi.

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

4- Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi.

Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

5- Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

