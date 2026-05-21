Nagehan Alçı, açtı ağzını yumdu gözünü! Rasim Ozan Kütahyalı davasında: En büyük mağdur benim

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine para gönderdiği iddialarını reddederek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine para gönderdiği iddialarını reddederek, “ iki çocuğumuza ödemesi gereken nafakalarla ilgili birçok takip var, okul taksitleri ile ilgili birçok takip var. Ben neredeyse hiçbir şey henüz alamadım Rasim'den. Bir şekilde bütün süreçleri bugüne kadar uzatmayı başardı." dedi.

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, konuşulmaya devam ediyor.

Kütahyalı ile 13 yıl evli kalan ve 3 yıl önce boşanan Nagehan Alçı, Kütahyalı'nın kendisine para gönderdiği yönündeki haberler üzerine kendi Youtube kanalında açıklama yaptı.

Kütahyalı'dan yıllardır ödeme alamadığını, çocuklarının okul taksitlerinin biriktiğini yineleyen Alçı, Kütahyalı'nın bunları mevzuattaki boşuklardan yararlanarak yaptığını söyledi.

"Rasim'e yönelik hiçbir okul taksidini geri almayı başaramadım"

Nafakanın alınmasının Türkiye'de zor olduğunu söyleyen Alçı, en büyük mağdurun kendisi olduğunu, başkalarının da mağdur olmasını istemediğini, bu nedenle mevbzuatta değişiklik yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Rasim'in beni işaret ettiği o MASAK raporundan sorulan soru üzerine abuk subuk manşetler atıldığı için mecburen benim bildiğim ve mağdur olduğum konularla ilgili bir açıklama yayınlamak yapmak zorunda kaldım. Bir kere daha hatırlatıyorum, zaten en büyük mağdur benim. Çok fazla sayıda davamız var, icra takibimiz var. Nafakaları çocukların -bir kere daha hatırlatıyorum kendimle ilgili herhangi bir nafaka talebim olmamıştı boşanırken- ama iki çocuğumuza ödemesi gereken nafakalarla ilgili birçok takip var, okul taksitleri ile ilgili birçok takip var. Ben neredeyse hiçbir şey henüz alamadım Rasim'den. Bir şekilde bütün süreçleri bugüne kadar uzatmayı başardı.

Bir önceki yayında paylaştığım gibi nafakaları ortak hesaba gönderip ödemiş gibi göründü. Şu an hiçbir ortak hesabımız falan yok. Tespit ettiklerimi hep kapattım zamanında. Fakat bir tanesini o bulmuştu. Benim unuttuğum bir hesaba gönderip saniyeler içinde geri çekmiş. Oradan kadınlara seslenmiştim. Bir kere daha hatırlatmak isterim. Boşanma aşamasında olan, belki boşanmış olanlar ortak hesap asla tutmayın. Bence bir mevzuat değişikliği mi denir, yasa değişikliği mi denir; bir şey yapılması gerekir. Nafakanın ortak hesaba yatırılmasının önünün kapatılması gerekir ki böyle suistimaller olmasın. Çünkü nafaka doğrudan kişiye odaklı olmalıdır.

Ben 5 yıldır feryat ediyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi 2 buçuk yıldır söylediklerimi nihayet bazıları duymaya başladı. Teşekkür ediyorum. Fakat ben bunları zaten iki yıldan fazla süredir dile getirmeye çalışıyorum. Her ne kadar kendimle ilgili bir şeyler anlatmak hiç tercih ettiğim bir şey olmasa da çocuklar olmasa bunları da yapmam. Nafakanın alınması Türkiye'de kolay bir şey değil. Ben şimdiye kadar başlattığım icra takiplerinden Rasim'e yönelik hiçbir okul taksidini geri almayı başaramadım. Niye başaramadım? Başka alacaklılar da varsa ve o listeden bir kere nafaka alacağı öncelikli diyorlar. Bu nafaka alacağı değil okul taksidi, bunun önceliği yok bildiğim kadarıyla. Karşı taraf sürekli itiraz mekanizmasıyla bir şeyler sürüyor ve sürekli atıyor, yıllar geçiyor.

Hukuk içindeki boşluklar

Bu 1,5 yıldır bekleyen geçen seneden okul taksidi var. Buna can dayanmaz hakikaten. Allah sabır versin ve yargıdaki süreçler lütfen hızlansın. Çok fazla mağdur var. Bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bu işin en büyük mağduru olarak benim ağzım yandı. Bari başkalarının yanmasın diye biraz dönüp benden işi çıkartalım. Yarısı hukuki olarak benim olan evin ortaklığını gidermek istiyorum. Ben herhangi bir ortaklık istemiyorum.

Gidermek için dava açtım, dosyaların masraflarını ödemekle kalıyorum bugüne kadar. Yaklaşık 3 yıl olacak. O kadar çok dosya masrafı ödedim ve karşılığında hiçbir şey alamadım ki. Rasim bana diyordu ki, 'Ben sana hayatta göreceksin o evi sattırmayacağım.' Nasıl sattırmıyor? Hukukun içindeki boşluklar; itiraz mekanizmasıyla itiraz ediyor.

Bu konularda vatandaşın mağdur olmaması için bunlara el atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben çocuklarımı ilgilendiren, bizi mağdur eden kısımla ilgili tekrar söylüyorum. Hakikaten çok ciddi sıkıntımız var. Bu vesileyle başka canı yanabilecek olan insanlara da bir yol gösterebilirsem en azından bundan bir mutluluk duymuş olacağım."

