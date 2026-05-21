Sumud aktivistlerinden iyi haber: Bugün İstanbul'a geliyorlar

Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'ndaki katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı’ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz." dedi.

3 UÇAK GÖNDERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıların, Türkiye'ye getirilmesi için İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na 3 uçak seferi düzenleniyor.

Toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerinde olan uçaklarla, tahliyeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının Türkiye'ye gelmesi mümkün olacak. Özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL'DAN SONRA İSPANYA'YA GİDECEKLER

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 44 aktivistin TSİ 16.00'da Türkiye üzerinden İspanya'ya sınır dışı edilmesinin beklendiğini belirterek, "İspanya'nın İsrail Konsolosu az önce bize bu kişilerin Türkiye üzerinden sınır dışı edilmek üzere bir havalimanına nakledildiklerini bildirdi. Henüz teyit edilmedi, ancak ortada dolaşan söylentiler bu yönde" dedi.

İSRAİL'İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

6. Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

İhbarlarda dijital yenilik: 10 saniyelik videolarla bildirim dönemi, işte detaylar...

Nagehan Alçı, açtı ağzını yumdu gözünü! Rasim Ozan Kütahyalı davasında: En büyük mağdur benim